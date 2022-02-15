РИАМО – 15 фев. Крупный бизнес в Подмосковье может получить субсидии, налоговые льготы, возможность реализовать проект по специальному инвестиционному контракту (СПИК). Так, при возведении гостиничных или производственных комплексов компании могут компенсировать до 200 млн рублей на подведение инженерной инфраструктуры, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор Корпорации развития Московской области (КРМО) Владимир Слипенькин.

«Тут можно выделить налоговые льготы, субсидии и льготное финансирование. В частности, существует несколько возможностей получить региональные налоговые льготы. Это механизмы СПИК – специальный инвестиционный контракт, РИП – региональный инвестиционный проект, ИНВ – инвестиционный налоговый вычет, ОЭЗ – размещение в особой экономической зоне», — сказал Слипенькин.

Он напомнил, что в Подмосковье также действуют статьи регионального закона о льготном налогообложении, которые касаются реализации нового инвестиционного проекта и возведения нового здания или сооружения стоимостью от 50 млн руб.

Слипенькин отметил, что благодаря механизму СПИК в Подмосковье привлекаются крупные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств. Так, проект завода Mercedes в индустриальном парке «Есипово» был локализован с применением СПИК. СПИК 2.0 позволяет заключать контракты на срок до 15 лет в том случае, если вложения не больше 50 млрд рублей. Если сумма больше, действие соглашения можно увеличить до 20 лет.

При возведении новых гостиничных или производственных комплексов компании могут компенсировать до 200 млн рублей на подведение инженерной инфраструктуры.

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