РИАМО - 15 фев. Члены Совета Федерации внесли в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий штраф за производство и продажу алкоголя в пластиковой упаковке. Документ относится к продукции с содержанием более 28% этилового спирта, пишет во вторник газета «Известия».

Согласно документу, исключением станет тара размером не более 50 мл, а также импортная алкогольная продукция.

За нарушение требования, предусмотренного законопроектом, авторы документа предлагают наказывать должностных лиц штрафом в размере от 100 до 200 тыс. рублей с конфискацией или без нее. Для юрлиц размер штрафа составит от 300 до 500 тыс. рублей.

Кроме того, сенаторы намерены позволить полицейским контролировать производство и реализацию такого алкоголя в стеклянной таре. Если на ней не будет указана специальная маркировка, будет вынесено наказание.

Положительно отозвались о законопроекте правительство России и профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия – За правду» Олег Нилов заявил, что наложить запрет на продажу в пластике следует не только в случае алкогольной продукции, но и соков и воды.

«Для технических нужд такие спиртосодержащие жидкости еще могут быть приемлемы, но не для употребления гражданами. Это вредно для их здоровья в квадрате, плюс пластик создает нам экологические проблемы. Поэтому и пиво, и соки, и воду нужно производить только в стекле», – добавил Нилов.

При этом переход на стеклянную тару может привести к подорожанию алкогольной продукции и убыткам для предпринимателей.

«Также нужно понимать, что это приведет к увеличению стоимости алкоголя, а это будет воспринято гражданами неоднозначно. Мы выступаем за здоровый образ жизни, но регулировать этот вопрос путем просто повышения цены нельзя», – добавил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По мнению автора законопроекта, первого зампреда комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, новые нормы призваны защитить россиян от контрафактной продукции. Он добавил, что 26 заводов стекольных изделий подписали соглашение маркировать свою продукцию индивидуальным знаком.

«Чтобы каждый потребитель знал, какой завод выпустил ту или иную продукцию и несет за ее качество ответственность. Видя, что в последнее время розлив крепкого алкоголя происходит в пластике с наличием технических спиртов и метанола – смертельного яда, были разработаны нормы о запрете такой тары», – добавил Рябухин.

Исследование ВШЭ показало, что в 2021 году объем нелегального оборота крепкого алкоголя в РФ составил 611 млн бутылок, или 27% от всего объема, представленного на рынке страны.