РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в краже товара на 25 тыс. рублей из магазина в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратилась представительница магазина на Горенском бульваре. Она рассказала, что из торгового зала были похищены товары. Сумма ущерба составила более 25 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий дознавателем отдела дознания МУ МВД по подозрению в совершении данного преступления установлен и доставлен 30-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.