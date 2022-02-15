РИАМО - 15 фев. Инвесторы в Подмосковье могут воспользоваться субсидиями, налоговыми преференциями. Особенно важными эти меры поддержки становятся в период пандемии, роста инфляции, сообщил в интервью РИАМО гендиректор Корпорации развития Московской области (КРМО) Владимир Слипенькин.

«Действительно, одна из главных проблем, которая волнует Россию, – это инфляция. Однако ее рост – общемировой тренд. Бизнес вести всегда непросто, поскольку внешняя среда меняется постоянно. Необходимо адаптироваться к изменениям. Кто научился делать это быстро, получает преимущества. 2020 год – тому пример», — сказал Слипенькин.

Он добавил, что во время сложной экономической ситуации, во время ограничений из-за пандемии ключевую роль в привлечении инвесторов играет политика властей Подмосковья, которая направлена на формирование налоговых преференций, предоставление субсидий. Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов.

Слипенькин отметил, что при инвестициях от 50 млн руб. в развитие нового производства можно получить налоговую льготу на имущество – в таком случае налог на имущество обнуляется на 4 года. Кроме того, можно получить налоговую льготу на прибыль (до 10%). Инвестиционный налоговый вычет позволит компаниям, которые вкладывают средства в модернизацию производств (оборудование или транспорт), вычесть эту сумму из своего налога на прибыль.

Гендиректор КРМО добавил, что у малого и среднего предпринимательства наиболее востребована субсидия на покупаемое оборудование, с помощью которой можно возместить до 10 млн рублей.

Новые меры поддержки

Среди мер поддержки, которые появились в прошлом году, субсидия для производителей из сферы услуг, которые планируют вести деятельность на маркетплейсах. Они получают в качестве субсидии половину комиссии, которую надо заплатить для работы на этих площадках.

Малому и среднему бизнесу также субсидируют процентную ставку по кредитам на развитие бизнеса. Поддержку можно получить по инвестиционным кредитам от 5 до 100 млн руб. Льготная процентная ставка действует 1 год, а для бизнеса на отдаленных территориях - 2 года.

Малый и средний бизнес может получить услуги по созданию наружной рекламы, брендов, логотипов и т. д. Производственным и с/х предприятиям могут помочь с написанием бизнес-плана, предоставят услуги по проведению аудитов, сертификации и регистрации товарных знаков на 13,5 млн рублей.

В прошлом году в Подмосковье запустили 3 комплексные услуги для предпринимателей, которые намерены открыть магазин, медклинику или кафе. Заявки на услуги можно подать на региональном портале госуслуг. В этом году планируется создать еще 9 аналогичных предложений для бизнеса.

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