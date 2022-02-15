РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. С 7 по 14 февраля в ЕДДС-112 городского округа Балашиха поступило свыше 12,2 тыс. обращений от жителей, сообщил «РИАМО в Балашихе» оперативный дежурный ЕДДС муниципалитета.

«На минувшей неделе в Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 Балашихи поступило 12 287 обращений, из них 770 – в отдел ЕДДС, по единому номеру 112 – 11 517», – сказал оперативный дежурный.

По его словам, на телефон горячей линии отдела ЕДДС 143 обращения поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 75 – по вопросам нарушения тишины, 8 – экологии, 16 – по работе уличного освещения, а 40 обращений связано с содержанием дорог и тротуаров.

Он уточнил, что по номеру 112 жители городского округа 3 611 раз обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 1 153 – полиции и ГИБДД, 136 – связаны с вызовами пожарных и спасателей, 63 – с обращениями за помощью специалистов аварийно-газовой службы.