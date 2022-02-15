РИАМО - 15 фев. У российских пенсионеров есть теоретическая возможность работать и получить индексацию своей пенсии, которая предусмотрена только для неработающих пенсионеров, сообщает «Прайм».

«Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — сказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Пенсия по старости в РФ складывается из страховой и накопительной частей. Страховая состоит из фиксированной и собственно страховой части, последняя из которых зависит от пенсионных баллов, полученных за время труда.

С 2016 года фиксированная часть пенсии не индексируется и составляет 6044,48 рубля. В ряде случаев к ней полагаются доплаты.

Также с 2016 года прекращена индексация индивидуального пенсионного коэффициента. Стоимость одного балла ИПК составляет порядка 100 рублей, за год работы можно получить не более 3 баллов.