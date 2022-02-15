РИАМО - 15 фев. Следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина в Москве выбросила с балкона 4 этажа своего новорожденного сына, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

ЧП произошло вечером 14 февраля. Женщина в квартире на Ставропольской улице родила сына, завернула его в пакет и выбросила с балкона, с высоты 4 этажа.

«Спустя непродолжительное время ребенок был обнаружен и незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь», – добавила Иванова.

Правоохранители смогли быстро установить личность матери. Женщина находится в больнице. После того, как ей окажут всю необходимую медпомощь, с ней начнут проводить следственные действия.

Ход расследования контролирует прокуратура Москвы.