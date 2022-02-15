РИАМО - 15 фев. Специалисты анонсировали восстановление турпотока среди россиян в этом году. Внутренний туризм может вернуться к допандемийным показателям 2019 года, а международные вылеты восстановятся до 80%, пишет во вторник газета «Известия».

В 2021 году жители России отказались от 34,2 млн поездок - именно столько человек обычно проводят отпуск в турах. Такую оценку подготовили специалисты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

В прошлом году начал возрождаться внутренний туризм. Было совершено около 77,7 млн поездок. Эта цифра в 2 раза превышает показатели 2020 года. Россияне предпочитали отправляться в отпуск на курорты Кубани, в Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Крым и в другие субъекты РФ.

При этом больше четверти населения (27,3%) отказались от путешествия по всем направлениям. Хотя обычно проводят отпуск не дома. Такая тенденция связана с тем, что были закрыты многие привычные направления.

«В 2020 году из-за серьезных ограничений в большинстве стран туристы просто не смогли осуществить свои планы. В 2021 году число открытых направлений увеличилось в 4 раза, но все еще не были доступны чартерные рейсы на многие популярные морские курорты, что тормозило турпоток», - сказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Росту турпотока в 2022 году будет также способствовать увеличение числа рейсов в Грецию и на Кипр.