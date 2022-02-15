РИАМО - 15 фев. Компания Kаrcher – крупнейший в мире производитель техники для уборки и очистки – планирует до конца текущего года запустить производство в индустриальном парке «Южные врата» в подмосковном Домодедове. Об этом сообщил в интервью РИАМО генеральный директор Корпорации развития Московской области (КРМО) Владимир Слипенькин.

«Завод в Московской области мощностью 1,5 млн единиц техники в год станет первым производством Kаrcher в России. Выпуск первых российских моделей также запланирован на конец 2022 года. На предприятии будет создано более 350 рабочих мест», - сказал Слипенькин.

Он добавил, что в Подмосковье также намерена работать австрийская компания Lasselsberger GMbH («Цемикс»).

«Эта компания планирует построить завод по производству строительных материалов, керамической плитки и сырья в Луховицах. Общий объем инвестиций в реализацию данного проекта составит 6,3 млрд рублей. На заводе будет создано 270 рабочих мест. Данный проект планируется реализовать в несколько этапов, первый из которых – строительство логистического центра», - отметил Слипенькин.

Корпорация развития Московской области создана в 2012 году для развития и реализации инвестиционного потенциала региона. Задача организации - привлекать в Подмосковье инвесторов, содействовать созданию индустриальных парков и промышленных территорий.

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