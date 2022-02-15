РИАМО - 15 фев. На юго-востоке Москвы построят мост через реку Пехорку, его протяженность составит 360 м, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Строительство моста через реку Пехорку для соединения Северо-Восточной хорды с автодорогой Москва — Нижний Новгород — Казань планируем завершить летом 2024 года», — сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас генеральная подрядная организация ведет проектно-изыскательские работы. В насыпи подход к мостовому сооружению составит 110 м. Движение будет организованно по трем полосам в каждом направлении.

В рамках проекта будет построено и реконструировано около 1,5 км дорог. Также рабочим предстоит демонтировать участки дорожного покрытия от Зенинского шоссе до примыкания к Северо-Восточной хорде, построить участок улично-дорожной сети в районе автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань, обустроить подъездную дорогу к очистному сооружению.

Всего в Москве до конца 2023 года планируют построить 266 км дорог, 88 искусственных сооружений и возвести 54 пешеходных перехода.