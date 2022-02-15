РИАМО - 15 фев. Подмосковье привлекает крупных инвесторов наличием развитой инфраструктуры, большого рынка труда и множества мер поддержки, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор Корпорации развития Московской области (КРМО) Владимир Слипенькин.

«Ключевые причины, по которым инвесторы выбирают Московскую область для создания или расширения своих производств, это, во-первых, то, что Москва и Московская область – крупнейшая агломерация не только в России, но и в Европе, где проживает более 20 млн человек. То есть Московская область – это большой рынок труда, что крайне важно для крупных производств», - сказал Слипенькин.

Во-вторых эксперт отметил, что Подмосковье обладает развитой инфраструктурой.

«Подмосковье расположено максимально близко к Москве, здесь действуют четыре крупнейших аэропорта в РФ, развито железнодорожное сообщение, множество удобных автомобильных дорог», - пояснил Слипенькин.

В-третьих, в Подмосковье создан отличный бизнес-климат.

«Московская область – финансово крепкий регион, с хорошей собственной доходной налоговой базой и механизмами для развития инфраструктуры. Действующие меры и новые программы государственной поддержки, наличие высокопрофессиональных кадров, удобная логистика и развитая инфраструктура региона создают максимально комфортные условия для работы инвесторов в Московской области», - заключил Слипенькин.

Корпорация развития Московской области создана в 2012 году для развития и реализации инвестиционного потенциала региона. Задача организации - привлекать в Подмосковье инвесторов, содействовать созданию индустриальных парков и промышленных территорий.

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