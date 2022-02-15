РИАМО - 15 фев. В электронной медицинской карте появился персонализированный региональный и интерактивный календарь детских прививок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Еще в 2019 году мы оцифровали все прививочные карты детей и создали на основе этих данных уникальную базу. В ней содержатся сведения обо всех детских прививках. Это позволило нам запустить персонализированный календарь вакцинации детей в электронной медкарте. Он формируется индивидуально для каждого ребенка на основе данных из электронной медкарты», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что календарь интерактивный и наглядный, цветовые подсказки помогут родителям сориентироваться, какие прививки уже выполнены, а какие необходимо запланировать.

Таким образом, родители могут в онлайн-режиме видеть полную картину по вакцинации своих детей, знать сроки проведения необходимых прививок и своевременно их делать, чтобы защитить малышей от серьезных инфекций и тяжелых осложнений.

Календарь можно посмотреть в электронной карте на сайте mos.ru в разделе «Мои прививки». Это таблица, в которой указаны рекомендуемый для вакцинации возраст ребенка, название профилактической прививки, тип вакцинации и вид вакцины. В ближайшее время календарь прививок станет доступным в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Всего Московский региональный детский календарь включит в себя профилактических прививок от инфекции - более 16 у мальчиков и 17 у девочек. Также в этот список будет включена прививка для девочек от вируса папилломы человека.