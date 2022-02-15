РИАМО - 15 фев. Подмосковье лидирует в России по количеству, площади и эффективности индустриальных парков. До конца этого года в регионе создадут еще 29 таких площадок, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор Корпорации развития Московской области (КРМО) Владимир Слипенькин.

Сейчас в Подмосковье открыты 59 индустриальных парков с общей заполняемостью более 70%, при этом 29 из них заполнены уже на 100%.

«Цифры говорят о том, что возможности для дальнейшего развития этих индустриальных парков ограничены, необходимо развивать новые. До конца 2022 года в Московской области планируется создать еще 29 новых индустриальных парков», - сказал Слипенькин.

По его словам, резидентами индустриальных парков Московской области в 2021 году стала 101 компания. Общий объем инвестиций составил 48 млрд рублей. На этих территориях ведут деятельность более 900 резидентов.

Корпорация развития Московской области создана в 2012 году для развития и реализации инвестиционного потенциала региона. Задача организации - привлекать в Подмосковье инвесторов, содействовать созданию индустриальных парков и промышленных территорий.

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