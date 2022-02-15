РИАМО - 15 фев. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы приняла решение о предоставлении союзу христиан-баптистов земельного участка на Варшавском шоссе в Южном округе, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Рассматриваемый участок площадью 0,13 га находится рядом с духовно-просветительским центром централизованной религиозной организации «Российский союз евангельских христиан-баптистов».

«Решением комиссии организации предоставлен рассматриваемый участок сроком на 9 лет, что позволит построить здание суммарной поэтажной площадью 1,9 тыс. кв. м», - сказала ответственный секретарь ГЗК, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она уточнила, что на участке можно будет построить объект религиозного и благотворительного назначения.