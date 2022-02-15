РИАМО - 15 фев. Несколько зарубежных и крупных российских производителей планируют запустить производство в индустриальном парке «Есипово» в подмосковном Солнечногорске, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор Корпорации развития Московской области (КРМО) Владимир Слипенькин.

«В частности, производитель дорожной и строительной техники - британская компания JCB планирует построить сборочный завод спецтехники на 300 рабочих мест. Компания уже подала две заявки на конкурсные процедуры по заключению специнвестконтрактов на производство экскаваторов-погрузчиков и телескопических погрузчиков», - сказал Слипенькин.

Кроме того, компания «Треллеборг Силинг Солюшнс» планирует запустить в «Есипове» производство промышленных уплотнений из полимеров. Объем инвестиций составит около 300 млн рублей.

«Компания «АВК Арматура» – один из крупнейших международных концернов в производстве трубопроводной арматуры для водоснабжения, обработки сточных вод, газоснабжения и пожаротушения – планирует производство запорной арматуры. Общий объем инвестиций составит порядка одного миллиарда рублей, планируется создать порядка 80 рабочих мест», - добавил Слипенькин.

Компания «СинхроТел» планирует открыть в индустриальном парке «Есипово» производственно-складской комплекс для изготовления и хранения технического оборудования и декораций для проведения деловых мероприятий. Объем инвестиций составит 600 млн рублей. Холдинг «Строительный Альянс» реализует проект производственно-складского комплекса Industrial City за 1,2 млрд рублей.

Слипенькин также отметил, что фармацевтическая компания «Авексима» собирается запустить в «Есипове» вторую очередь своего фармацевтического производственно-логистического комплекса лекарственных средств.

«ИП «Есипово» на текущий момент практически полностью заполнен. Мы ищем новые локации для создания аналогичных проектов. Один из возможных вариантов – индустриальный парк «Жуковский». Земля есть, интерес со стороны инвесторов достаточно высокий. «Жуковскому» надо помогать создавать новые высокопроизводительные рабочие места», - заключил Слипенькин.

Корпорация развития Московской области создана в 2012 году для развития и реализации инвестиционного потенциала региона. Задача организации - привлекать в Подмосковье инвесторов, содействовать созданию индустриальных парков и промышленных территорий.

Полную версию интервью читайте на сайте РИАМО>>