РИАМО - 15 фев. Информация о минировании средней общеобразовательной школы №10 на Юбилейном проспекте в Реутове не подтвердилась, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

14 февраля на электронную почту ОМВД по городскому округу Реутов пришло анонимное сообщение о минировании школы №10. 1210 учеников и 80 педагогов эвакуировали в находящийся неподалеку колледж «Энергия».

Сотрудники полиции и кинологи с собаками осмотрели здание школы, подозрительных предметов и следов взрывчатых веществ обнаружено не было.