РИАМО - 15 фев. На нескольких улицах СЗАО, ЦАО, ЮВАО в Москве временно ограничат движение для проведения ремонтных работ на инженерных сетях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С 1 февраля по 25 мая движение изменится в проезде на Кожевнической улице от дома №17/14, строение 2 до дома №21, строение 1. С 1 по 11 марта водители смогут воспользоваться только одной полосой на этой улице в районе дома №21, строение 1. На Кожевнической улице в районе дома №17, строение 1 будут действовать изменение движения с 12 по 26 марта.

В разные дни движение будет меняться на нескольких участках Кожевнической улицы. С 27 марта по 7 апреля в районе дома №17, строение 1, с 8 по 12 апреля - в районе дома №15, строение 1, с 4 по 25 мая - рядом с домом №22 и с 23 апреля по 3 мая - около дома №20, строение 16.

С 22 февраля по 30 апреля ограничат движение на Старобрядческой улице в районе дома №28 «а», строение 9 до дома №32, на улице Рогожский Поселок от дома №29, строение 7 до дома №29, строение 10. Также ограничат движение на Подъемной улице от дома №29, строение 8 «а» до улицы Рогожский Поселок, дом №1 по Подъемной улице.

С 10 мая по 31 августа на Подъемной улице изменится схема движения от дома №3 по Подъемной улице до дома №6 по Перовскому проезду, в Перовском проезде от дома №6, строение 1 до дома №35, строение 3.

С 21 февраля по 1 июня введут ограничения движения на участке улицы Маршала Прошлякова от дома №20, строение 12 до дома №28.