РИАМО - 15 фев. В прошлом году Корпорация развития Московской области (КРМО) поспособствовала привлечению в регион 84 инвесторов, которые намерены вложить в свой бизнес более 59 млрд рублей, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор организации Владимир Слипенькин.

«По итогам 2021 года при участии КРМО на территорию региона было привлечено 84 инвестора с общим объемом инвестиций порядка 59,13 млрд рублей, которые создадут порядка 6 тыс. рабочих мест. Это достаточно высокие показатели. Для сравнения, аналогичные показатели в 2020 году были в два с лишним раза меньше», - сказал Слипенькин.

По его словам, на сегодняшний день при содействии Корпорации развития Московской области в регион привлечено 89 компаний с общим объемом инвестиций около 61 млрд рублей.

«В целом в 2022 году, учитывая сложную текущую геополитическую ситуацию, стремительное распространение пандемии и рост инфляции, мы планируем сохранить показатели 2021 года и по возможности их улучшить», - подчеркнул Слипенькин.

Корпорация развития Московской области создана в 2012 году для развития и реализации инвестиционного потенциала региона. Задача организации - привлекать в Подмосковье инвесторов, содействовать созданию индустриальных парков и промышленных территорий.

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