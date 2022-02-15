РИАМО – 15 фев. Чтобы прийти в хорошую спортивную форму к лету, лучше начать тренироваться как можно раньше. В то же время новичкам не стоит перегружать себя физическими нагрузками, сообщил РИАМО тренер, кроссфит-атлет Александр Плюшкин.

«Готовиться к летнему сезону лучше всего начинать как можно раньше. Дело в том, что планомерная работа ведет к хорошему результату, а марафон на пару месяцев ведет к ухудшению здоровья», - рассказал Плюшкин.

Чтобы набрать хорошую физическую форму, может потребоваться несколько лет.

Тренируясь дома, стоит, например, выполнять упражнения на пресс, приседания, отжимания и берпи. Занимаясь в зале, следует аккуратно подбирать небольшой вес на тренажерах.

«Бегать тоже надо аккуратно и в хорошей обуви. Лучше всего начинать занятия с тренером», - отметил Плюшкин.

Чтобы похудеть, он посоветовал добавить в меню орехи, зелень, овощи, злаки и нежирное мясо. Кроме того, стоит отказаться от фастфуда и мучного, в том числе пирожных.