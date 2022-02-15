РИАМО - 15 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства готов обсуждать ситуацию, которая сложилась вокруг Украины, сообщает Газета.ru.

В эфире CNN официальный представитель Кремля напомнил, что президент России всегда выступал за дипломатию.

«Он (Путин – ред.) инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина — это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», — отметил Песков.

Ранее он перечислил плюсы в работе с администрацией президента США Джо Байдена. Среди них - наличие каналов диалога. Однако Песков отмечал, что отношения между двумя странами «фактически лежат на полу».