РИАМО - 15 фев. В Московском регионе во вторник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. В Москве ожидается от 0 до плюс 2 градусов, по Московской области - от минус 3 до 0 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное составит 753 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.