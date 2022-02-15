РИАМО - 15 фев. В Большом зале Центрального дома кинематографистов Союза кинематографистов РФ во вторник состоится церемония прощания с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко, начало в 11:00, сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Кириенко умерла 12 февраля после продолжительной болезни. Ей было 88 лет. На счету актрисы порядка 70 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Тихий Дон», «Казаки», «Любовь земная», «Судьба».

Кириенко окончила ВГИК вместе с Людмилой Гурченко и Натальей Фатеевой. Она играла в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Московском драматическом театре на Малой Бронной и в Театре-студии киноактера.

30 лет она выходила на сцену театра «Киноактер». Зрители особенно любили, когда актриса пела.

Кроме того, Кириенко была секретарем Союза кинематографистов РФ, членом правления Гильдии актеров кино.​