РИАМО - 15 фев. В Большом зале Центрального дома кинематографистов Союза кинематографистов РФ во вторник состоится церемония прощания с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко, начало в 11:00, сообщается на сайте Союза кинематографистов.
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище столицы.
Кириенко умерла 12 февраля после продолжительной болезни. Ей было 88 лет. На счету актрисы порядка 70 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Тихий Дон», «Казаки», «Любовь земная», «Судьба».
Кириенко окончила ВГИК вместе с Людмилой Гурченко и Натальей Фатеевой. Она играла в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Московском драматическом театре на Малой Бронной и в Театре-студии киноактера.
30 лет она выходила на сцену театра «Киноактер». Зрители особенно любили, когда актриса пела.
Кроме того, Кириенко была секретарем Союза кинематографистов РФ, членом правления Гильдии актеров кино.
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