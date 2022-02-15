РИАМО - 15 фев. В мире отмечают Международный день операционной медсестры, в РФ - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Также в этот день 458 лет назад родился итальянский физик и астроном Галилео Галилей.

Международный день детей, больных раком

Этот день впервые появился в календаре в 2001 году. Его учредили по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO).

По данным ВОЗ, каждый год в мире порядка 215 тыс. детей до 15 лет и 85 тыс. детей в возрасте от 15 до 19 лет заболевают раком. Ежегодно около 100 тыс. детей умирают от онкозаболеваний.

В этот день активисты и волонтеры призывают всех неравнодушных оказать посильную помощь в борьбе с раком: сдать кровь, сделать благотворительный взнос в фонды, провести просветительскую работу.

Международный день операционной медсестры

Свой профессиональный праздник операционные медсестры отмечают с 2009 года. В обязанности этих медспециалистов входят подготовка операционной, врачей, хирургических инструментов, шовного и перевязочного материалов, медаппаратуры, контроль соответствия передвижения пациента и бригады по зонам стерильности, а также обеспечение соблюдения правил асептики и антисептики.

Во время операции медсестра своевременно обеспечивает хирургов инструментами и материалами. А затем отвечает за послеоперационный уход за пациентом и профилактику осложнений.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Эта памятная дата утверждена законом, который подписал президент России 29 ноября 2010 года. Она установлена, чтобы напомнить о завершении вывода советских войск из Афганистана, а еще в память о свыше 14 тыс. солдат и офицеров, не вернувшихся с этой войны.

При этом 15 февраля вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других военнослужащих страны, которые принимали участие участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами России.

День рождения Российской академии музыки им. Гнесиных

15 февраля 1895 года первая ученица пришла в «Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных». Это было одно из маленьких частных музыкальных учебных заведений, которые активно открывались в тот период в Москве.

Популярность школы и ее авторитет в Москве быстро росли. Пять сестер Гнесиных, которые были энтузиастами своего дела и посвятили жизнь музыкальной педагогике, постоянно жили в доме, где размещалось их детище. Атмосфера гостеприимного дома неизменно привлекала и учеников, и коллег.

В 2016 году указом главы государства Российская академия музыки им. Гнесиных отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.

День рождения физика и астронома Галилео Галилея

Галилей родился 15 февраля 1564 года в Пизе (Италия) в семье известного музыканта. С 1581 года он изучал медицину в Пизанском университете. Он является основоположником экспериментальной физики, ученым, философом, математиком, физиком и астрономом.

На основании наблюдений в подзорную трубу, которую он собрал сам, Галилей сделал вывод, что гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, является единственно верной. Он начал пропагандировать данное учение. За это его вызвали в Рим и потребовали прекратить пропаганду еретических представлений об устройстве мира.

Последние годы жизни Галилей провел под домашним арестом под надзором инквизиции.