РИАМО - 14 фев. Из-за хлопка газа в жилом доме в Люберцах вылетели окна и двери. Сразу после происшествия в подъезде с 3 этажа начал подниматься дым, сообщил «РИАМО в Люберцах» свидетель инцидента.

«Все повылетало – окна, двери. Я был в ванной, мылся, услышал хлопок, открыл дверь в подъезд и понял, что дым идет снизу», – рассказал сосед.

По словам свидетеля, после хлопка он зашел в квартиру, где произошло ЧП и вытащил пострадавшего. У жителя также было две кошки, после происшествия они пропали.

«Я вообще машину новую купил, а на нее стекла полетели, поцарапалась», – добавил свидетель.

В жилом доме №21 в 1-м Панковском проезде в Люберцах произошел хлопок газа. Пострадал человек, который находился в момент происшествия в квартире. Сейчас на месте инцидента работают следователи, криминалисты и сотрудники газовой службы.