РИАМО - 14 фев. Из-за хлопка газа в жилом доме в Люберцах вылетели окна и двери. Сразу после происшествия в подъезде с 3 этажа начал подниматься дым, сообщил «РИАМО в Люберцах» свидетель инцидента.
По словам свидетеля, после хлопка он зашел в квартиру, где произошло ЧП и вытащил пострадавшего. У жителя также было две кошки, после происшествия они пропали.
«Я вообще машину новую купил, а на нее стекла полетели, поцарапалась», – добавил свидетель.
В жилом доме №21 в 1-м Панковском проезде в Люберцах произошел хлопок газа. Пострадал человек, который находился в момент происшествия в квартире. Сейчас на месте инцидента работают следователи, криминалисты и сотрудники газовой службы.
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