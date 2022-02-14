РИАМО - 14 фев. Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире жилого дома в подмосковных Люберцах, в результате инцидента от газа отключена одна квартира, сообщили в пресс-службе регионального министерства энергетики.

«Внутридомовое газовое оборудование находится на техническом обслуживании АО «Мособлгаз». От газоснабжения отключена 1 квартира», - сообщили в пресс-службе.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники оперативных служб и сотрудники «Мособлгаза». Как оказалось, хлопок произошел в результате неосторожных действий жильца, который в момент происшествия был в нетрезвом состоянии. Мужчина госпитализирован. В квартире выбиты окна и дверь на кухню.

«Неосторожные действия с газовым оборудованием могут послужить причиной аварий, взрывов или пожаров. Система контроля загазованности в доме – это жизнеспасающее оборудование, которое поможет вовремя обнаружить утечку газа и оповестить жильцов об опасности. Хлопок газовоздушной смеси — это повод для министерства энергетики усилить контроль за соблюдением правил безопасности в эксплуатации газового оборудования в Московской области», - сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Он выразил сочувствие пострадавшему и пожелал ему скорейшего выздоровления.