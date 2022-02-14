РИАМО - 14 фев. Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению поддержала законопроект о введении почетного звания для ИТ-специалистов, сообщает пресс-служба городского парламента.

Звание будет иметь следующее название: «Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы». Сейчас для лиц, которые работают не менее 15 лет в сфере связи и ИТ столицы, предусмотрено звание «Почетный работник транспорта и связи города Москвы».

«Однако в связи с тем, что информационные технологии используются во всех отраслях и приобретают все большее значение для социально-экономического развития столицы, необходимо предусмотреть меры поощрения специалистов, работающих в сфере информационных технологий города Москвы», – сказал замруководителя департамента информационных технологий Москвы – руководитель контрактной службы Станислав Ражковский.

Новый законопроект предусматривает присуждение почетного звания высокопрофессиональным людям за успехи в развитии и внедрении новейших решений в сфере информационных технологий и связи.

Как подчеркнула начальник отдела наград управления государственной службы и кадров правительства Москвы Ольга Иткина, с 2011 года государственную политику в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и связи в столице ведет департамент информационных технологий столицы.

«Поэтому спустя 10 лет после образования городского профильного департамента учреждение нового почетного звания более чем актуально», – добавила она.

Вклад ИТ-специалистов в экономику отметил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

«По своему содержанию эта отрасль далеко не вспомогательная и ничуть не отличается от тех, которые создают ВВП. Кроме того, здесь работает большое количество самых продвинутых москвичей», – добавил Семенников.

Информационные технологии поддерживают многие отрасли и сферы, однако специалисты не имеют возможности получать за свои достижения почетное звание. Члены комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению порекомендовали городскому парламенту принять законопроект в первом чтении.

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