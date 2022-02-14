РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. В жилом доме 21 в 1-м Панковском проезде в Люберцах на выявили нарушений в подаче тепла и воды после хлопка газа, сообщили «РИАМО в Люберцах» в управляющей компании.

«Человек в алкогольном опьянении допустил утечку газа, возгорания нет, инженерные сети не повреждены. Отопление, водоснабжение, электроподача в доме не нарушены», - сказали в УК.

Также не повреждена конструкция дома. Из-за хлопка газа были выбиты стекла квартиры. Окна будут заколочены фанерой.

В результате ЧП в квартире пострадал мужчина, его доставили в больницу в Лыткарине.

Проверку по факту произошедшего организовали ГСУ СК РФ по Московской области и прокуратура региона. На месте ЧП работают специалисты газовой службы, следователи и криминалисты.