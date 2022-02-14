РИАМО - 14 фев. В селе Саввинская Слобода Одинцовского городского округа будет построен офис врача общей практики. На данные работы получено разрешение, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Офис врача общей практики будет построен в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Сдать объект планируется до конца года», – отметил глава областного Минстроя Владимир Локтев.

Он добавил, что в офисе сделают кабинеты врачей, медпрофилактики, прививочный и процедурный, смотровую, еще там будут помещение для приема анализов, стерилизационная и санитарная комнаты.

По его словам, в новом медучреждении можно будет пройти ЭКГ и диспансеризацию. Открытие офиса позволит повысить качество и доступность медпомощи для жителей села и ближайших населенных пунктов. Получить медицинскую помощь смогут как взрослые, так и дети.

Ввод офиса врача общей практики в эксплуатацию планируется на текущий год.

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