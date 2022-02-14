РИАМО - 14 фев. На юго-западе столицы росгвардейцы задержали 32-летнюю пьяную москвичку, которая разбила стеклянную перегородку в ресторане в ходе конфликта с посетительницей, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.

В дежурную часть поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из охраняемых ресторанов на улице Дмитрия Ульянова. На месте росгвардейцы выяснили, что между двумя посетительницами заведения произошла ссора.

В ходе перепалки одна из женщин кинула в другую бокал, но попала им в стеклянную перегородку, которая разбилась. Кроме того, пьяная посетительница громко и нецензурно ругалась, не реагировала на просьбы персонала успокоиться.

Росгвардейцы задержали хулиганку. Ее доставили для дальнейшего разбирательства в полицию.

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