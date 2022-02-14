РИАМО - 14 фев. В квартире в доме № 21 в 1-м Панковском проезде в Люберцах после произошедшего хлопка газа работают следователи и криминалисты, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.
Специалисты осматривают место происшествия вместе с сотрудниками газовой службы, опрашивают жильцов. По результатам данной работы будет принято процессуальное решение.
В понедельник в 20:14 в одной из квартир дома произошел хлопок бытового газа. В квартире выбило дверь и окна. В результате ЧП пострадал мужчина, его госпитализировали.
Хлопок газа в доме случился из-за действий пьяного жильца.
Проверку по факту ЧП начали ГСУ СК РФ по Московской области и прокуратура Подмосковья.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии