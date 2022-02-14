РИАМО - 14 фев. Из-за действий пьяного жильца случился хлопок газовоздушной смеси в доме № 21 в 1-м Панковском проезде в Люберцах, сообщили РИАМО в «Мособлгазе».

В результате ЧП в больницу доставили мужчину. В пострадавшей квартире выбиты окна и дверь на кухню. Также квартиру отключили от газа.

На месте ЧП сейчас работают сотрудники АО «Мособлгаз». Угрозы для жизни и здоровья жителей данного дома нет.

По данному факту проверку начала Люберецкая городская прокуратура.