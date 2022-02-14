РИАМО - 14 фев. Суд поддержал решение и предписание УФАС Подмосковья о нарушении Межмуниципальным управлением министерства внутренних дел РФ «Раменское» закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «ЭКСПЕРТГРУПП» на действия (бездействие) Межмуниципального управления министерства внутренних дел Российской Федерации «Раменское» (заказчик) при проведении электронного аукциона на оказание услуг по уборке внутренних помещений МУ МВД России «Раменское».

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «ЭКСПЕРТГРУПП» обоснованной, выдало заказчику обязательное для исполнения предписание.

Не согласившись с указанными решением и предписанием, заказчик обратился в суд.

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