РИАМО - 14 фев. В Московской области в прошлом году было реализовано 450 крупных инвестиционных проектов. Средний объем инвестиций в них превысил 500 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В 2021 общий объем инвестиций в основной капитал Московской области превысил 1,1 трлн рублей. За счет развития экономики региона, привлеченных средств и открытия новых предприятий в прошлом году в Подмосковье появилось более 60 тыс. новых рабочих мест для жителей», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Компания «Всеинструменты.ру» создала 2 тыс. рабочих мест благодаря открытию логистического комплекса в Домодедове. В проект было вложено 4,5 млрд рублей. Еще около 300 рабочих мест появилось в рамках проекта «Павлово-Посадского гофрокомбината» по строительству производственно-складского комплекса. Инвестиции в него составили 4,3 млрд рублей.

В Жуковском было открыто производство труб компании «Глобус сталь». Благодаря инвестициям в размере 1,2 млрд рублей был реализован проект, создавший 200 рабочих мест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул в ежегодном обращении к жителям региона, что рабочие места являются одним из важнейших направлений работы подмосковного правительства. Поиск инвесторов и открытие новых предприятий являются приоритетными задачами для региональных властей.

«Наши цели на этот год – 1,2 трлн рублей инвестиций и 70 тыс. новых рабочих мест. Задачи не простые, однако уже сейчас в Мининвесте в работе находятся порядка 1,3 тыс. инвестиционных заявок, что создает основу для достижения поставленных целей», – добавила Зиновьева.

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