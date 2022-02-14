РИАМО - 14 фев. Первый этап международного сезона ралли-рейдов, объединившего Кубок мира, Кубок Евразии и чемпионат России, окончен. Лидером в нем стала команда «Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Московская область была представлена на всех турнирах и во всех дисциплинах командой из трех парных экипажей. Дуэт Анастасии Нифонтовой и Екатерины Жадановой одержал победу в «зачете Т3» на всех трех турнирах, а в абсолютном зачете, куда входят и мужские экипажи, девушки заняли третье место. Помимо этого им досталась первая строчка в зачете гонки Ladies’ Trophy.

Алдис Вилцанс и Александр Горьков одержали победу в «зачете Т2» на Кубке Евразии и заняли второе место в «зачете R» чемпионата РФ. Экипаж Антона Мельникова и Антона Николаева стали первыми в «зачете Т2» чемпионата России и заняли второе место в таком же зачете Кубка Евразии.

Подмосковные спортсмены смогли возглавить общекомандный зачет чемпионата России по ралли-рейдам и стать лидерами в Кубке мира и Кубке Евразии.

Первый этап «Россия – Северный лес» проходил с 10 по 13 февраля в Ленинградской области. Участниками турниров стали свыше 40 спортсменов из 10 стран. За трое суток они проехали свыше 600 км, 400 из них – на максимальной скорости.

Гонщики примут участие в следующих соревнованиях «Баха Пески Арчеды» в Волгоградской области с 1 по 3 апреля, «Ралли Казахстан» с 22 по 30 апреля, «Шелковый путь» с 6 по 16 июля, «Холмы России» в Ульяновской области с 22 по 25 сентября, «Тихий Дон» в Ростовской области с 21 по 23 октября и «Засечная черта» в Ульяновской области с 4 по 6 декабря.

Команда «Подмосковье» принимает участие в благотворительных акциях на территории Московской области, члены экипажей встречаются с школьниками и студентами региона. Директором команды является член Общественной палаты Московской области Александр Кумохин.

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