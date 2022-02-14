РИАМО - 14 фев. Глава управы Нижегородского района столицы Валентина Иванченко освобождена от замещаемой должности. Распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Освободить Иванченко Валентину Алексеевну от замещаемой должности главы управы Нижегородского района города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», – говорится в распоряжении.

Валентина Иванченко родилась в 1962 году. В разные годы она возглавляла дирекции единого заказчика в Таганском районе, Лефортово и Хамовниках. С января 2014 по июнь 2015 года она являлась заместителем главы управы по вопросам жилищной политики и ЖКХ Нижегородского района Москвы. С февраля 2017 года Валентина Иванченко занимала пост главы Нижегородского района Москвы.

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