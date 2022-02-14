РИАМО - 14 фев. Хлопок газа произошел в доме № 21 в 1-м Панковском проезде в Люберцах, в результате ЧП пострадал один человек. По данному факту начала проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В результате хлопка была выбита входная дверь, разбиты стекла в доме.

Проверку по данному факту организует Люберецкая городская прокуратура. В ходе нее специалисты оценят действия ответственных лиц, в том числе соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Контроль за соблюдением прав жильцов пострадавшего дома проводит городская прокуратура.