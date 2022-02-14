РИАМО - 14 фев. Глава комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить фигуристке Камиле Валиевой участвовать в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине было правильным. Об этом сообщает News.ru.

Он отметил, что принятое инстанцией решение можно считать как «промежуточную победу».

«Валиева не виновата в том, что WADA так долго и по непонятным причинам не вскрывало допинг-пробу. И у нас в этом плане есть вопросы. Слава богу, что и у CAS эти же вопросы есть. Мы поздравляем нашу спортсменку с допуском к личным соревнованиям», – отметил Свищев.

Депутат подчеркнул, что речи о полном снятии обвинений нет. Впереди предстоит большая работа по доказательству невиновности Валиевой.

«Для Камилы, вероятно, эта неделя была самой сложной в жизни. Я думаю, что Федерация фигурного катания России должна провести внутреннее расследование и разобраться, как препарат попал в организм Камилы», – подчеркнул парламентарий.

CAS приняло решение не удовлетворять апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев. Валиеву допустили к участию в одиночном выступлении на Олимпиаде в Пекине.

Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате РФ в Санкт-Петербурге. Специалисты выявили в ее анализах триметазидин, но результаты анализа стали известны только после командного соревнования на Играх. Спортсменку отстранили от соревнований, однако потом запрет был снят.

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