РИАМО - 14 фев. Глава управы района Северное Измайлово города Москвы Дмитрий Дятленко освобожден от занимаемой должности, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Он занимал эту должность с января 2014 года.