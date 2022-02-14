РИАМО - 14 фев. Глава управы района Северное Измайлово города Москвы Дмитрий Дятленко освобожден от занимаемой должности, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Он занимал эту должность с января 2014 года.
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РИАМО - 14 фев. Глава управы района Северное Измайлово города Москвы Дмитрий Дятленко освобожден от занимаемой должности, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Он занимал эту должность с января 2014 года.
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