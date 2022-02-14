РИАМО - 14 фев. В рамках госпрограммы продолжается возведение большой современной школы на 2,2 тыс. мест в ЖК «Гусарская баллада» Одинцовского округа. Там ведутся монолитные работы на уровне первого этажа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«На объекте 160 человек и 10 единиц техники. Выполняются армирование и бетонирование вертикальных конструкций первого и второго этажей, устройство инженерных сетей. Работы в графике», - сказал министр стройкомплекса региона Владимир Локтев.

Здание будет высотой в 4 этажа, общая площадь школы составит 30 тыс. кв. м. Современная, оборудованная всем необходимым для учебы и занятий спортом школа станет самым большим образовательным центром в регионе. В новом учреждении будут созданы учебные аудитории, 2 спортивных и актовый залы, лаборантские и мастерские.

На прилегающей территории будут сделаны стадион с футбольным полем и площадки для игровых видов спорта. Кроме того, около учебного заведения установят детские игровые комплексы, сделают площадку для общешкольных мероприятий. В рамках работ по благоустройству школьный двор свяжут с жилой застройкой сетью пешеходных дорожек.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду.

Ввод школы в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2023 года.