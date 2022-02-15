В условиях пандемии и роста инфляции предпринимателям приходится приспосабливаться, чтобы повысить доход или просто остаться на плаву. Специально для них действуют федеральные и региональные меры поддержки, которые улучшают инвестиционный климат и приходят на выручку в непростой ситуации. Какие иностранные инвесторы придут в Подмосковье в 2022 году, сколько появится рабочих мест и в каких специалистах нуждаются новые производства в регионе, в интервью РИАМО рассказал генеральный директор Корпорации развития Московской области (КРМО) Владимир Слипенькин.

– Владимир Михайлович, расскажите, сколько инвесторов удалось привлечь в Подмосковье в 2021 году при участии Корпорации развития Московской области? Какие планы на 2022 год?

– По итогам 2021 года при участии КРМО на территорию региона было привлечено 84 инвестора с общим объемом инвестиций порядка 59,13 миллиарда рублей, которые создадут порядка шести тысяч рабочих мест. Это достаточно высокие показатели. Для сравнения, аналогичные показатели в 2020 году были в два с лишним раза меньше. По состоянию на сегодняшний день на территорию региона при содействии КРМО привлечено уже 89 инвесторов с общим объемом инвестиций порядка 61 миллиарда рублей. В целом в 2022 году, учитывая сложную текущую геополитическую ситуацию, стремительное распространение пандемии и рост инфляции, мы планируем сохранить показатели 2021 года и по возможности их улучшить.

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– Какие инструменты могут помочь инвестору в условиях тех же инфляции, пандемии, экономической нестабильности?

– Да, действительно, одна из главных проблем, которая волнует Россию, – это инфляция. Однако ее рост – общемировой тренд. Бизнес вести всегда непросто, поскольку внешняя среда меняется постоянно. Необходимо адаптироваться к изменениям. Кто научился делать это быстро, получает преимущества. 2020 год – тому пример.

Ключевую роль в привлечении инвесторов в регион в условиях сложной экономической ситуации и в период ограничений, связанных с пандемией, играет политика правительства Московской области, направленная на формирование налоговых преференций, предоставление субсидий компаниям и предпринимателям. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – одно из приоритетных направлений работы.

Итак, если говорить о государственной поддержке и, в частности, о налоговых льготах, то при инвестициях от 50 миллионов рублей в развитие нового производства можно воспользоваться налоговой льготой на имущество (налог на имущество обнуляется на четыре года) и на прибыль (до 10%). Также действует инвестиционный налоговый вычет. Он позволяет компаниям, вкладывающим средства в модернизацию производств, например, оборудования или транспортных средств, вычесть эту сумму из своего налога на прибыль.

Сегодня малым и средним бизнесом наиболее востребована, прежде всего, традиционная субсидия на приобретаемое оборудование. Через нее можно возместить до 10 миллионов рублей.

– Какие меры поддержки появились в прошлом году?

– В 2021 году запущена новая субсидия для подмосковных производителей из сферы услуг, которые планируют свою деятельность на российских торговых интернет-площадках, например, Ozon, Wildberries, «Яндекс.Лавка», или иностранных маркетплейсах. Субсидируется половина той комиссии, которую необходимо заплатить при выходе на эти площадки.

В ноябре 2021 года в регионе заработал еще один инструмент поддержки – малому и среднему бизнесу субсидируют процентную ставку по кредитам на развитие бизнеса. Поддержку можно получить по инвестиционным кредитам от пяти до 100 миллионов рублей – процентная ставка снизится на размер ключевой ставки Центробанка России в день заключения соглашения. Период действия льготной процентной ставки – один год. Для предпринимателей, реализующих проекты на удаленных территориях Московской области, – два года. Получить льготное финансирование могут субъекты МСП, осуществляющие деятельность в таких сферах, как обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, туризм, общепит, гостиничный бизнес, а также бизнес в области информации и связи.

Кроме того, субъекты МСП могут получить услуги по созданию сайтов, наружной рекламы, брендов и логотипов, видеороликов и полиграфической продукции. Поддержку также получат производственные и сельскохозяйственные предприятия – им предоставят услуги по написанию бизнес-планов, проведению финансовых и технических аудитов, сертификации и регистрации товарных знаков на 13,5 миллиона рублей. Если предприниматель воспользуется такой мерой поддержки, то получит рекламные услуги за 30% от стоимости, а оставшаяся часть будет возмещена за счет федерального бюджета.

Также в 2021 году в Московской области были запущены три комплексные услуги для предпринимателей, которые планируют открыть медицинскую клинику, магазин или кафе. Соответствующие заявки можно подать в электронном виде на портале госуслуг Московской области. В 2022 году планируется создать еще девять аналогичных предложений для бизнеса.

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– Чем может воспользоваться крупный бизнес?

– Тут можно выделить налоговые льготы, субсидии и льготное финансирование. В частности, существует несколько возможностей получить региональные налоговые льготы. Это механизмы СПИК – специальный инвестиционный контракт, РИП – региональный инвестиционный проект, ИНВ – инвестиционный налоговый вычет, ОЭЗ – размещение в особой экономической зоне. Еще есть статьи закона Московской области о льготном налогообложении 26.15 (реализация нового инвестиционного проекта) и 26.18 (строительство нового здания или сооружения стоимостью от 50 миллионов рублей).

Для примера, механизм СПИК позволяет привлечь крупные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств в Московской области. Проект первого и единственного в России завода «Мерседес», реализованный на территории государственного индустриального парка «Есипово» в 2019 году, локализован с использованием СПИК. Механизм СПИК 2.0 предполагает заключение контрактов на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 миллиардов рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

Также при строительстве новых производственных или гостиничных комплексов компании могут компенсировать до 200 миллионов рублей на подведение инженерной инфраструктуры.

Меры поддержки – обширная тема. Специалисты КРМО всегда готовы о них рассказать на индивидуальной консультации.

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– КРМО является управляющей компанией индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске. Вы заявляли, что в 2022 году планируется подписание еще нескольких крупных инвестиционных контрактов, в том числе с зарубежными компаниями, планирующими свое производство в ИП «Есипово». Можете ли вы рассказать, что это за компании?

– Можно отметить несколько компаний, в числе которых как зарубежные, так и крупные российские производители. В частности, производитель дорожной и строительной техники британская компания JCB планирует построить сборочный завод спецтехники на 300 рабочих мест. Компания уже подала две заявки на конкурсные процедуры по заключению специнвестконтрактов на производство экскаваторов-погрузчиков и телескопических погрузчиков.

«Треллеборг Силинг Солюшнс» планирует производство промышленных уплотнений из полимерных материалов. Объем инвестиций составит около 300 миллионов рублей, количество рабочих мест – порядка 25.

Компания «АВК Арматура» – один из крупнейших международных концернов в производстве трубопроводной арматуры для водоснабжения, обработки сточных вод, газоснабжения и пожаротушения – планирует производство запорной арматуры. Общий объем инвестиций составит порядка одного миллиарда рублей, планируется создать порядка 80 рабочих мест.

Если говорить о российских компаниях, то хочу отметить, что в декабре 2021 года было подписано дополнительное соглашение с фармацевтической компанией «Авексима» о расширении сотрудничества, которое предполагает увеличение площади предоставляемого компании участка в ИП «Есипово» с 20 до 33 гектаров под вторую очередь проекта. В рамках подписанного соглашения сумма инвестиций увеличится с 3 до 6,5 миллиарда рублей, количество рабочих мест вырастет с тысячи до 1,45 тысячи человек. Площадь самого фармацевтического производственно-логистического комплекса лекарственных средств расширится со 100 до 160 тысяч квадратных метров.

Также в конце декабря 2021 года мы подписали соглашение с российской компанией «СинхроТел», оказывающей услуги технического обеспечения деловых событий, по созданию на территории индустриального парка «Есипово» производственно-складского комплекса для производства и хранения технического оборудования и декораций для проведения деловых мероприятий. В рамках подписанного документа общий объем инвестиций компании «СинхроТел» составит 600 миллионов рублей, площадь участка для реализации проекта – не менее 7,6 тысячи квадратных метров, расчетное количество рабочих мест – 140.

Кроме того, на территории индустриального парка «Есипово» холдинг «Строительный Альянс» реализует проект производственно-складского комплекса Industrial City в формате Light Industrial. Общий объем инвестиций составит порядка 1,2 миллиарда рублей, расчетное количество рабочих мест – не менее 265.

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– На сколько сегодня заполнен ИП «Есипово»?

– ИП «Есипово» на текущий момент практически полностью заполнен. Мы ищем новые локации для создания аналогичных проектов. Один из возможных вариантов – индустриальный парк «Жуковский». Земля есть, интерес со стороны инвесторов достаточно высокий. «Жуковскому» надо помогать создавать новые высокопроизводительные рабочие места.

– Какие еще крупные иностранные инвесторы могут прийти в Подмосковье в ближайшее время при участии КРМО? В какие городские округа? Сколько может появиться рабочих мест?

– В частности, могу отметить австрийскую компанию Lasselsberger GMbH («Цемикс»), с которой было подписано соглашение на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Эта компания планирует построить завод по производству строительных материалов, керамической плитки и сырья в Луховицах. Общий объем инвестиций в реализацию данного проекта составит 6,3 миллиарда рублей. На заводе будет создано 270 рабочих мест. Данный проект планируется реализовать в несколько этапов, первый из которых – строительство логистического центра.

Компания Kаrcher – крупнейший в мире производитель техники для уборки и очистки – планирует до конца текущего года запустить производство в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедове. Завод в Московской области мощностью 1,5 миллиона единиц техники в год станет первым производством Kаrcher в России. Выпуск первых российских моделей также запланирован на конец 2022 года. На предприятии будет создано более 350 рабочих мест.

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– Сколько еще индустриальных парков появится в Подмосковье в 2022 году?

– Прежде всего, важно отметить, что Московская область является лидером по количеству, площади и эффективности индустриальных парков среди всех субъектов РФ. В настоящее время в регионе действуют 59 индустриальных парков с общей заполняемостью более 70%, причем 29 из них заполнены уже на 100%.

В 2021 году 101 компания стала резидентами индустриальных парков Московской области. Общий объем инвестиций составил 48 миллиардов рублей. На этих территориях ведут деятельность более 900 резидентов. Цифры говорят о том, что возможности для дальнейшего развития этих индустриальных парков ограничены, необходимо развивать новые. До конца 2022 года в Московской области планируется создать еще 29 новых индустриальных парков.

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– Какие сейчас самые востребованные сферы в индустриальных парках? В каких специалистах больше всего нуждаются инвесторы?

– Сегодня мы наблюдаем бурный рост в сфере e-commerce, удаленного получения услуг, продуктов и, прежде всего, логистической инфраструктуры. Согласно оценке экспертов, по итогам 2021 года спрос на складские комплексы в Московском регионе на 30% выше, чем годом ранее. У этого рынка потенциал не исчерпан. Для эффективной работы складских комплексов инвесторам необходимы высококвалифицированные менеджеры в области складского хранения, диспетчеры-логисты, менеджеры в области грузоперевозок.

Также по опыту работы Корпорации в 2021 году наблюдается значительный интерес со стороны крупных игроков к ЦОД – промышленным центрам хранения и обработки данных. Согласно статистике, среднегодовой рост рынка составляет 14%, в 2021 году рынок вырос более чем на 20%, в 2022 году рост впервые может превысить 25%.

В 2021 году в Подмосковье стартовали два крупных инвестиционных проекта в сфере создания центров обработки данных. В частности, российская технологическая корпорация Mail.ru Group разместит в Подмосковье ЦОД для своих нужд. Этот проект локализован при участии КРМО. На церемонии подписания соглашения с Mail.ru Group губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал Подмосковье площадкой для создания российской «Долины ЦОДов». Данный тренд привел к повышению востребованности операторов ЦОД, включая специалистов, обладающих наборами принципиально новых навыков – экспертов в области использования систем автоматизации дата-центра на базе искусственного интеллекта, а также в сфере сбора и аналитической обработки данных об инфраструктуре ЦОД.

Традиционно фармацевтическая, строительная и пищевая индустрии также продолжат активно развиваться. Пандемия дала мощный стимул для дальнейшего развития этих сфер. Если говорить о наиболее востребованных специалистах фармацевтической сферы, то для производства медицинских препаратов, отвечающих всем современным нормам качества, эффективности и безопасности, инвесторам необходимы такие специалисты, как химики, биотехнологи, микробиологи, инженеры различных специальностей, специалисты отделов контроля и обеспечения качества, технические специалисты.

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– В чем, по-вашему, уникальность Московской области по сравнению с другими регионами России с точки зрения инвестиционного климата и потенциала?

– Ключевые причины, по которым инвесторы выбирают Московскую область для создания или расширения своих производств, это, во-первых, то, что Москва и Московская область – крупнейшая агломерация не только в России, но и в Европе, где проживает более 20 миллионов человек. То есть Московская область – это большой рынок труда, что крайне важно для крупных производств.

Во-вторых, развитая инфраструктура региона. Подмосковье расположено максимально близко к Москве, здесь действуют четыре крупнейших аэропорта в РФ, развито железнодорожное сообщение, множество удобных автомобильных дорог.

И, в-третьих, что особенно важно, отличный бизнес-климат. Московская область – финансово крепкий регион, с хорошей собственной доходной налоговой базой и механизмами для развития инфраструктуры. Действующие меры и новые программы государственной поддержки, наличие высокопрофессиональных кадров, удобная логистика и развитая инфраструктура региона создают максимально комфортные условия для работы инвесторов в Московской области.

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