РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. В подмосковном Красногорске во вторник в 19:00 состоится общественное обсуждение по вопросу благоустройства лесопарка «Опалиха», сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

К участию приглашаются местные жители, бизнесмены, общественники, активисты и другие неравнодушные граждане. Обсуждение пройдет в формате предпроектного семинара. По его итогам будет разработана концепция благоустройства с учетом мнения участников встречи.

Участие жителей в развитии городской среды помогает воспитывать небезразличие, формирует активную гражданскую позицию и создает новые условия для общения и творческой реализации горожан.

Встреча состоится в МБОУ СОШ №17 по адресу: бульвар Космонавтов, 2. Мероприятие пройдет в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Лесопарк «Опалиха» в Красногорске вошел в программу губернатора Подмосковья «Парки в лесу» на 2022-2023 годы. В ближайшие 2 года в рамках данной программы в регионе планируют сделать более комфортными, безопасными, интересными 19 лесных территорий.​