РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. В молодежном центре «Максимум» Подольска во вторник проведут психологический тренинг для волонтеров, им расскажут о юридических аспектах добровольчества, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Интенсив для всех добровольцев городского округа организовал Региональный ресурсный центр Московской области.

Участников будут ждать: психологический тренинг на проработку эмоционального выгорания добровольцев; тренинг по ведению своего микроблога о добровольческой деятельности; юридические аспекты добровольческой деятельности.

Начало в 17:00 по адресу: п. Кузнечики, д. 8. Регистрация начнется в 16:30. Предварительная регистрация по ссылке.