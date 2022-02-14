РИАМО - 14 фев. Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин вручил сертификаты первым семьям муниципалитета, выбравшим данный способ переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В регионе в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и федпроекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» идет процесс переселения граждан из аварийных домов в новые квартиры.

Чтобы ускорить данный процесс, с этого года власти Подмосковья предлагают собственникам получить жилищный сертификат. С его помощью семьи смогут сами оперативно решить квартирный вопрос.

Антонина Панина и Людмила Гузенко проживают в аварийных домах, расположенных на улице Энергетиков и в поселке Воймежном. Скоро их семьи переедут в новостройку на улице Радченко, где они планируют приобрести квартиры.

«После долгого ожидания для них квартирный вопрос будет решен», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

По его словам, средства сертификата получатели могут потратить на покупку квартиры на вторичном рынке или в новостройке, а еще оплатить ими строительство дома (без земельного участка). Приобрести новое жилье можно в любом городе Московской области.

По сертификату стоимость квадратного метра составляет 83,9 тыс. рублей. Минимальная площадь жилья, из расчета которой выплачиваются средства, составляет 33,5 кв. м. Получить сертификат могут собственники аварийных помещений, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года и включены в областную госпрограмму переселения.