РИАМО - 14 фев. Рекультивация полигона «Ядрово» в Волоколамском округе стартует на следующей неделе с новым поставщиком услуг, он будет определен и приступит к работам в течение 10 дней, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

ГКУ МО «МОС АВС» - заказчик работ по рекультивации закрытого мусорного полигона «Ядрово» - направило решение о расторжении госконтракта с ООО «Геос» в одностороннем порядке. Компания должна была на минувшей неделе начать рекультивацию полигона, приступить к дегазации, но на работы не вышла.

От жителей стали поступать жалобы на запах со стороны полигона. Росприроднадзор организовал выездную проверку мониторинга состояния атмосферного воздуха.

Из-за существенных нарушений условий госконтракта МОС АВС приняло решение расторгнуть документ в одностороннем порядке. После 10 дней с момента получения ООО «Геос» уведомления о расторжении, т. е. уже на следующей неделе, информация о фирме будет включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Кроме того, компании-нарушителю предложено в добровольном порядке оплатить штраф в сумме свыше 5,7 млн рублей в течение 5 дней с момента получения решения.

Отбор исполнителя работ по рекультивации «Ядрово» провели на основании 44-ФЗ, на заключение контракта с новым поставщиком, у которого заявке на торгах был присвоен следующий порядковый номер, потребуется 10 дней с момента расторжения.

В прошлом году земельные участки, на которых находится закрытый полигон «Ядрово», были переданы МОС АВС в безвозмездное пользование, чтобы оформить процедуру включения объекта в госреестр объектов накопленного вреда. Такое решение позволило МОС АВС выступить госзаказчиком на проведение работ по рекультивации.

Полигон «Ядрово» закрыли в конце 2020 года, с этого времени он не работал и не принимал отходы. Его включили в федеральную программу «Чистая страна», на рекультивацию объекта правительство выделило свыше 2 млрд рублей.

Ситуация находится на постоянном контроле МинЖКХ региона, работы по рекультивации на полигоне будут продолжаться до 2023 года.