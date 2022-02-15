РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. Два митинга проведут в подмосковной Балашихе во вторник в честь 33-й годовщины Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

С предложением провести мероприятия выступило Балашихинское городское отделение Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

В этот день почтить память погибших военнослужащих приезжают их семьи, друзья, сослуживцы, члены «Боевого братства», представители администрации, депутатского корпуса и учащиеся образовательных учреждений.

В связи со сложной эпидситуацией не представляется возможным провести масштабные мероприятия. Поэтому было принято решение провести памятные митинги на открытом воздухе в микрорайонах Железнодорожный и Южный.

Митинги состоятся в 10:00 у памятника погибшим военнослужащим в Афганистане и Чечне (мкрн Железнодорожный, ул. Новая, сквер Победы), а в 11:30 - у памятного знака воинам, погибшим при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан (мкрн Южный, Леоновское шоссе, вл. 6).