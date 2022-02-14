РИАМО - 14 фев. В Московской области 3 пары приняли решение отметить бракосочетание поездкой на лыжах, сообщает пресс-служба Главного управления ЗАГС Подмосковья.

Бухгалтер Екатерина и владелец строительной компании Владимир решили пожениться на лыжах в знак поддержки российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Вместе они приехали в Пересвет, где расписались и обменялись кольцами, а затем съехали с горы.

Предложение выйти за него замуж Владимир сделал через портал госуслуг: пригласительная ссылка с датой и временем явки в ЗАГС пришла Екатерине на электронную почту.

«Мы вместе 9 лет. А вообще, знакомы очень давно – ходили в один класс. Потом разъехались, учились в институтах в разных городах. Судьба нас свела снова через 10 лет, и вот, решили создать семью. У нас 5 детей на двоих», – добавила Екатерина.

В тот же день узами брака связали себя молодожены-лыжники Надежда Чибрикина и Сергей Лысунец. Их знакомство произошло случайно прямо на улице: Сергей решил проводить Надежду до ее квартиры. Теперь у них общий уютный дом, который они построили вместе еще 8 лет назад.

С лыжного склона решили скатиться также Ольга и Сергей Повышевы, которые тоже поженились в День святого Валентина. Они работали в одной организации в Дмитровском округе, а встретились в новогоднюю ночь.

«Лыжами занимаемся со школы. Бракосочетание на них – это очень интересно. Запомнится на всю жизнь», – отметила Ольга.

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