РИАМО - 14 фев. Рабочая группа Архитектурной комиссии Московской области одобрила эскизную концепцию решения фасадов крытого футбольного манежа и ФОКа с катком, а также проект спортивного кластера на 1-й Коммунистической улице в микрорайоне Северный в Домодедове. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Концепцию разработала мастерская «ПТАМ Виссарионова». Сейчас идет работа над проектами футбольного манежа. Он будет рассчитан на занятие 60 человек. ФОК с крытым катком сможет принять 100 человек, а трибуны — 230 зрителей.

«Спортобъекты планируется возвести в непосредственной близости от стадиона «Авангард». Он был построен в 2007 году и реконструирован в 2017 в качестве тренировочной базы для подготовки команд к ЧМ-2018. Такое соседство крупных спортивных площадок создает предпосылки для формирования масштабной спортивной структуры», – сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой, авторы концепции смогли изящно решить сразу 2 проблемы: придать спортобъектам современный облик и спланировать нужную для города новую модель общественного пространства.

Автор проекта и руководитель архитектурной мастерской Юрий Виссарионов подчеркнул, что бюро поставило перед собой задачу создать локальный молодежно-спортивный центр, который формирует ансамбль полицентрической структуры одного из интереснейших городов Московской области.