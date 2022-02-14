РИАМО - 14 фев. По итогам 10-го соревновательного дня на Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены заняли 8 строчку в медальном зачете, сообщает Газета.ru.

Лидерами медального зачета являются спортсмены из Норвегии, которые в сумме завоевали 21 медаль, в том числе 9 золотых.

Второе место заняла сборная Германии с 15 медалями, из которых 8 – золотые награды. На третьем место находится сборная США с 16 медалями в сумме и 7 золотыми наградами.

Затем в таблице идут Нидерланды, Австрия, Швеция, Китай и Россия. Сборная Олимпийского комитета РФ смогла завоевать 18 наград ОИ-2022: 4 золотых медали, 6 серебряных и 8 бронзовых.

Сегодня российской сборной удалось завоевать серебряную медаль. Награду взяли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые заняли второе место в танцах на льду.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал со своим участием. Девушка призналась, что эмоционально устала, но готова показать результат во время выступления в женском одиночном катании.

XXIV Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Россию представляют 109 мужчин и 104 женщины из 27 регионов страны. Больше всего в сборной страны представителей Москвы (43) Санкт-Петербурга (30) и Подмосковья (20).

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