РИАМО - 14 фев. В Подмосковье одновременно на несколько электронных адресов государственных органов, учреждений и СМИ поступила информация о розыске Григория Товмасяна 1985 года рождения. При этом в действительности никакой розыск этого человека не ведется, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

В ориентировке допущены неверные наименования подразделений органов внутренних дел, а само сообщение подписано несуществующей электронной подписью.

«При подготовке материалов данной тематики журналистам электронных и печатных СМИ необходимо обращаться за комментариями и уточнением информации в пресс-службу правоохранительных органов», – отметил заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

В Московской области выросло число случаев информационных атак на официальные интернет-порталы органов государственной власти и муниципальных образований.

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