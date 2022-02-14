РИАМО - 14 фев. В городском округе Балашиха 27 февраля начнутся очные туры IV фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «7 нот Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Мероприятие пройдет в 4 возрастных группах: от 6 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет и от 18 до 20 лет. Участники будут соревноваться в номинациях: «Эстрадный вокал», «Академический вокал», «Фольклор», «Хореография», «Ритмы улиц» и в специальной номинации семейных ансамблей «Мое Подмосковье».

На участие в фестивале-конкурсе поступило свыше 1 тыс. заявок. В онлайн-режиме компетентное жюри выберет участников, которые выступят на очных турах.

Первый очный тур состоится 27 февраля во дворце культуры «Балашиха» по номинациям «Хореография» и «Ритмы улиц». Следующий тур пройдет 13 марта в Клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского в номинации «Фольклор» и в музее-заповеднике П. И. Чайковского в номинации «Академический вокал».

20 марта пройдет третий тур в культурном центре им Любови Орловой в Звенигороде, здесь выступят конкурсанты в номинациях «Эстрадный вокал» и «Мое Подмосковье».

Во взрослое жюри вошли известные оперные и эстрадные певцы, музыканты и балетмейстеры. С ними оценивать участников фестиваля-конкурса в соответствии с номинацией будут члены детского жюри из активных детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет.

Заключительное шоу пройдет 31 марта в «Вегас Сити Холле» в городском округе Красногорск.

«7 нот Подмосковья» был учрежден в 2015 году детской концертной студией «Непоседы» совместно с группой компаний «Садовое кольцо». Поддержку мероприятию оказывает министерство культуры Московской области.

Фестиваль-конкурс призван поддержать талантливых детей и подростков региона в их профессиональном росте, а также предоставить им возможность выступить на лучших площадках Москвы и Подмосковья и в проектах крупнейших российских телеканалов.